Sayha Seha et Soumaila Traoré ont signé (Officiel)

L'OM a officialisé l'arrivée de deux nouvelles recrues, pour ses équipes de jeunes : Sayha Seha et Soumaila Traoré.





Sur son site officiel, l'OM a annoncé les signatures de Sayha Seha et Soumaila Traoré. Le premier est âgé de 17 ans et débarque de Troyes, avec qui un accord a été trouvé pour son transfert (700 000 euros selon La Provence). Il est très prometteur et susceptible de vite grimper dans l'équipe première en tant que milieu offensif. Le second a 18 ans et évoluera en National 3, avec la réserve. Il tient le poste de milieu défensif.



L'OM opère à la fois un mercato très actif pour son équipe première et son centre de formation.