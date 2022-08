OM-Nantes : les arbitres

Jérémie Pignard officiera lors de la rencontre entre l'OM et Nantes, samedi soir, pour le compte de la 3ème journée de Ligue 1.





Après avoir concédé le nul sur la pelouse du stade Francis Le Blé à Brest dimanche dernier (1-1), les Olympiens retrouvent leurs supporters samedi soir, face à Nantes pour le compte de la 3ème journée de Ligue 1.



Pour cette rencontre, Jérémie Pignard a été désigné arbitre central et sera assisté d'Aurélien Drouet et Julien Aube. Wilfried Bien et Maika Vanderstichel seront à la VAR.