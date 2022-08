Benedetto sévèrement sanctionné par Boca Juniors, suite à une bagarre

Dario Benedetto s'est battu avec son coéquipier Carlos Zambrano, à la mi-temps du match Boca Juniors-Racing. L'ancien attaquant de l'OM a été sanctionné par le club de Buenos Aires.





Dario Benedetto et Carlos Zambrano en sont venus aux mains, le weekend dernier, lors du match contre le Racing. Au point que la police a dû intervenir pour les séparer. Les deux joueurs sont revenus sur la pelouse avec des griffures et des ecchymoses. Le Péruvien avait notamment la joue gonflée. Les dirigeants de Boca Juniors ont sévi : les deux joueurs sont suspendus et ne participeront pas aux deux prochains matchs de leur équipe.



Cette saison, Dario Benedetto a inscrit 12 buts en 29 apparitions, toutes compétitions confondues, avec Boca. Son contrat court jusqu'en décembre 2024.