Mercato : Milik proposé à plusieurs clubs ?

Arek Milik aurait été proposé à plusieurs clubs européens, en vue d'un possible transfert. Une information à prendre avec des pincettes.





Selon le journaliste de L'Equipe Karim Bennani, Arek Milik a été proposé à plusieurs clubs européens, ces derniers jours. Cela aurait été le cas d'Everton, de la Juventus, ou encore de Manchester United. Info, intox ? L'OM ne communique a priori plus d'informations aux quotidiens et il est probable que ce type de renseignements proviennent d'intermédiaires. Difficile, donc, de mesurer la crédibilité des éléments.



Les tensions entre le journal sportif et le club phocéen sont très détériorées, et en particulier en raison de l'intervention fielleuse de Grégory Schneider et de certaines informations très discutables publiées par Mathieu Grégoire (voire Mélisandre Gomez depuis le début de semaine).