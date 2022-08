"Dieng n'est qu'une valeur marchande pour l'OM" selon Germain

Dans l'émission "Rothen s'enflamme", Florent Germain a expliqué que l'OM voyait Bamba Dieng exclusivement comme une valeur marchande.





Dans l'émission "Rothen s'enflamme" sur RMC, Florent Germain n'a pas mâché ses mots concernant la gestion du cas Bamba Dieng. Pour le journaliste, l'OM n'a qu'un seul objectif : vendre son attaquant : "Je pense simplement que l'OM veut vendre Bamba Dieng et que ce n'est pas une question d'argent ou de prolongation de contrat. Depuis un an, la direction le considère plus comme une valeur marchande que comme un joueur. C'est normal que le joueur se soit un peu vexé. Apparemment, il ne convainc pas Igor Tudor à l'entrainement. Je pense qu'il y a quand même un peu de bluff dans cette déclaration. On connait tous l'histoire lorsqu'un club veut se séparer de quelqu'un et parfois, on invoque certaines raisons. Je ne prends pas parti ni pour l'OM ni pour Dieng, mais ce n'est pas une question d'argent."



Il est difficile en tout cas de vérifier de telles déclarations, mais une chose est certaine, ne pas voir Bamba Dieng dans le groupe depuis le début de la saison est une forme de sanction envers l'attaquant sénégalais. De plus, mettre les joueurs au placard n'est pas le meilleur moyen de faire augmenter leur valeur marchande.