Courbis : "Payet sera bientôt titulaire"

Sur les ondes de RMC, Rolland Courbis a pris le pari que Dimitri Payet serait titulaire lors du prochain match contre Nantes.





Sur le banc de touche au coup d'envoi des matchs contre Reims puis Brest, Dimitri Payet n'a, pour l'instant, qu'un rôle d'un joker de luxe en ce début de saison. Selon RMC, Tudor lui reprocherait de ne pas être encore à 100% physiquement.



Malgré tout, Rolland Courbis, qui n'a pas voulu remettre la faute sur Igor Tudor, a estimé, sur les ondes de RMC, que le n°10 serait bientôt titulaire. Il prend même le pari qu'il débutera la rencontre face à Nantes samedi : "Même s'il y a quelques petits problèmes en coulisses, ce n'est pas la première fois que ça arrive dans un vestiaire. Ce n'est pas non plus la première fois que Payet s'accroche avec un entraîneur. Il s'était accroché avec Bielsa, avec Villas Boas ou encore avec Garcia. Ce qui nous fait pas mal d'accrochages, mais c'est tout de même un joueur très intéressant. D'après moi, le prochain match au Vélodrome, il sera titulaire, probablement pendant 60-65 minutes si tout se passe bien physiquement. En même temps que Gerson, ça je n'en suis pas sûr. Est-ce qu'il retrouvera son poste de faux n°9 à la place de Milik ? Je ne pense pas, car ça me semble un peu tôt pour condamner le buteur polonais. Avec les 5 changements, je trouve qu'on devrait un peu moins opposer les joueurs, mais plutôt dire que l'un va débuter et l'autre finir."