Mercato : Aston Villa se positionne sur Caleta-Car

Selon le Birmingham Mail, Aston Villa aurait rouvert le dossier Duje Caleta-Car suite à la longue blessure de Diego Carlos ce week-end.





Alors que le club cherche à le vendre depuis plusieurs mois, il se pourrait que le dossier Duje Caleta-Car se décante dans les prochains joueurs. Javier Ribalta affirmait que le joueur suscitait de l'intérêt, mais qu'aucune offre n'était, pour l'instant, parvenue sur le bureau des décideurs olympiens.



Cela pourrait bientôt changer puisque le le Birmingham Mail affirme qu'Aston Villa a rouvert le dossier Caleta-Car après la grave blessure de Diego Carlos, qui s'est rompu le tendon d'Achille face à Everton ce week-end. Les Villans verraient d'un bon oeil la faible indemnité demandée par l'OM pour libérer son défenseur central et le joueur plairait à Steven Gerrard.



Il y a quelques jours, nous apprenions que les dirigeants marseillais étaient prêts à prolonger d'un an le contrat du Croate s'il n'est pas vendu durant le mercato d'été. Depuis son arrivée, le natif de Sibenik a disputé 129 matchs avec l'OM et a inscrit 5 buts. Il a d'ailleurs fait son retour dans le groupe d'Igor Tudor ce week-end et pourrait grappiller des minutes dans les semaines à venir au vu des prestations de Leonardo Balerdi.