Mercato : l'OM s'offre un espoir français

Pablo Longoria continue de préparer l'avenir. Après avoir déjà recruté quatre jeunes joueurs durant ce mercato (Jelle Van Neck, Roggerio Nyakossi, Bartug Elmaz et François Régis Mughe), l'OM va accueillir Sayha Seha (17 ans), d'après les informations de L'Équipe.



Le Français, milieu offensif et international U17 était courtisé par Manchester United et le Bayern Munich notamment.