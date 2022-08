Mercato : Dieng séduit par une piste en L1 ?

Alors que l'OM souhaite se séparer de Bamba Dieng avant la fin du mercato, le Sénégalais serait intéressé par un challenge en France.





En effet, selon les révélations sur Twitter du souvent bien renseigné Mohamed Toubache-Ter, Bamba Dieng serait séduit par la perspective d'évoluer au FC Lorient. Le hic, c'est que les Merlus ne proposeraient qu'un prêt à l'OM, une solution que le club phocéen ne privilégierait pas. Le 2e de Ligue 1 cherche en effet à récupérer du cash avec des ventes, après avoir beaucoup dépensé pour renforcer l'effectif (73 millions d'euros en comptant les options d'achats de Mattéo Guendouzi, Arkadiuz Milik, Pau Lopez et Cengiz Ünder). Marseille espère vendre Bamba Dieng aux alentours de 15 millions d'euros, alors que sa valeur marchande est de 10 millions selon Transfermarkt.



C'est pourquoi un prêt semble difficile à concrétiser pour le FC Lorient. Reste que la volonté du joueur, qui initialement ne comptait pas partir de l'OM, pourrait permettre un mouvement vers la Bretagne, même si Bamba Dieng est pisté par plusieurs autres formations plus huppées, en France (OGC Nice) ou à l'étranger (Everton). Dans ces clubs-ci, cela dit, la concurrence s'annonce bien plus rude pour le buteur sénégalais de 22 ans. Ce qui pourrait expliquer le désir du Marseillais de rejoindre le FC Lorient un an, en prêt.