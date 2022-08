Kaboré, "un guerrier" selon le sélectionneur burkinabé

Issa Kaboré devrait arriver dans les prochains jours à l'OM, en tant que doublure de Jonathan Clauss.





Interrogé par La Provence, le sélectionneur du Burkina Faso, le Français Hubert Velud, à son poste depuis avril 2022, a dit tout le bien qu'il pensait du latéral droit de 21 ans (27 sélections, 2 buts), du peu qu'il a pu le côtoyer : "(Issa) Kaboré m'a fait une excellente impression, même s'il était un peu fatigué. Il a un potentiel physique et technique énorme vu son jeune âge. Il est très intéressant. (...) Kaboré est un guerrier. Au premier rassemblement, il avait une blessure à la cheville et j'ai pu l'utiliser, il était prêt à donner son corps, son sang pour le pays. Vous pouvez aller à la guerre avec lui, c'est ce qu'il faut à Marseille."



Hubert Velud pense même que le Burkinabé de Manchester City n'est "pas loin" de Jonathan Clauss : "Je pense que (Issa) Kaboré va surprendre : il ne sera pas loin de (Jonathan) Clauss, même si j'aime aussi énormément ce joueur. Mais Issa est beaucoup plus jeune, il a une grosse marge de progression. Issa et Clauss ont autant la capacité physique d'enchaîner des aller-retours dans le couloir. Sur la qualité de centre, ils sont pratiquement au même niveau, même si Issa utilise plus la puissance et Clauss est un peu plus fin techniquement."



Issa Kaboré devrait être prêté un an à l'OM, avec une option d'achat d'environ 20 millions d'euros.