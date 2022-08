Sanchez n'est plus que "l'ombre de lui-même" selon Boulleau

L'OM a recruté cet été le Chilien Alexis Sanchez, mais Laure Boulleau, sur Canal+, n'a pas paru emballé par une telle signature.





"Je ne suis pas très convaincue par sa signature" a démarré l'ex-joueuse du PSG (2005-2018) et ancienne coordinatrice sportive du club de la capitale (2018-2020). "C'est un joueur qui a eu une période dorée à Arsenal. Là-bas, il avait beaucoup d'énergie, il mettait énormément d'intensité dans son jeu, il avait la grinta. Je pense que tout sera lié à son physique. S'il perd cette intensité et ses grosses qualités physiques, ça va se ressentir sur son niveau de jeu. J'ai quand même l'impression qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même depuis quatre ans. S'il n'a pas la rage qu'il avait à Arsenal, ça ne pourra pas marcher" a conclu Laure Boulleau.



Si le passage d'Alexis Sanchez à Manchester United entre janvier 2018 et août 2019 est plutôt raté (45 matchs, 5 buts), le Chilien de 33 ans a su se montrer efficace à l'Inter, malgré un statut de joker de luxe. En trois saisons dans le club italien, le numéro 70 de l'OM a marqué 20 buts et donné 23 passes décisives en un peu plus de 100 matchs, dont un grand nombre où l'attaquant n'a pas été titulaire. La carrière d'Alexis Sanchez ne s'est donc pas arrêtée à son départ d'Arsenal, en janvier 2018, comme le laisse penser Laure Boulleau.