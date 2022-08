MacHardy catastrophé par le niveau de Balerdi

L'Argentin Leonardo Balerdi a été la cible du courroux du consultant Jonathan MacHardy, sur RMC.





Le niveau du défenseur central lors du match Brest 1-1 OM lui a valu un avis très négatif de Jonathan MacHardy : "Je le répète, mais quand tu as un élément négatif qui joue, c'est compliqué. (Leonardo) Balerdi est catastrophique. Je n'ai jamais compris pourquoi l'OM avait mis autant d'argent sur ce joueur. Là encore, il peut causer un penalty si (Jérémy) Le Douaron est plus malin, voire même prendre un rouge. Il défend n'importe comment sur la majorité des actions. Je continue de penser que l'arrivée de Chancel Mbemba et de Samuel Gigot sont très bonnes pour Marseille. (...) Je le répète mais Balerdi ce n'est vraiment pas possible. La solution est de prolonger (Duje) Caleta-Car."



En ce début de saison, le Croate ne joue pas car l'OM espère le vendre, alors que le défenseur n'a plus qu'un an de contrat au club. Si Duje Caleta-Car ne part pas à la fin du mercato, la direction de l'OM lui proposera de prolonger son bail d'une saison, et s'il accepte, le défenseur entrera alors vraiment en concurrence avec Leonardo Balerdi, lequel pourrait effectivement souffrir de la comparaison et filer sur le banc de touche.



À noter que le jeune défenseur Isaak Touré (19 ans), impressionnant durant la préparation, n'a pas joué une seule minute depuis le début de la saison, et n'était pas sur la feuille de match lors du match contre Brest.