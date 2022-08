Mercato : Dieng suivi en L1 et en Premier League

Bamba Dieng est toujours poussé vers la sortie par l'OM, qui espère le vendre.





Selon les informations de Foot Mercato, le FC Lorient, actuel 8e de la Ligue 1, espère convaincre l'OM de céder le Sénégalais de 22 ans en prêt, cette saison. Le président Pablo Longoria n'aurait cela dit pas envie de céder provisoirement Bamba Dieng : vendre le buteur doit permettre de rapporter de l'argent au club, après les dépenses de l'été, et un prêt n'est donc pas espéré. On peut même s'attendre à ce que Bamba Dieng réintègre l'effectif phocéen si l'OM ne réussit pas à le vendre avant la fin du mercato, plutôt que de le voir partir en prêt dans un autre club.



C'est pourquoi l'intérêt d'Everton pour Bamba Dieng, révélé par le journaliste Ignazio Genuardi, doit ravir le président espagnol de l'OM. Le club anglais, qui a raté ses débuts en Premier League (17e au classement), espère attirer deux attaquants. Le Rennais Sehrou Guirassy devrait arriver en prêt, et Bamba Dieng pourrait suivre, alors que l'OM réclame autour de 15 millions d'euros.