Pourquoi Payet refuse le brassard quand il entre en jeu

Remplaçant sur les deux premiers matchs de la saison de l'OM, Dimitri Payet est officiellement le capitaine du club. Mais le numéro 10 refuse le brassard quand il entre en jeu.





RMC Sport a enquêté sur le sujet et un intime de Dimitri Payet au sein du club a révélé pourquoi le Réunionnais avait refusé par deux fois le brassard de capitaine (porté par Valentin Rongier puis Mattéo Guendouzi) lors de ses entrées en jeu : "Il ne veut le brassard que s'il est considéré comme joueur majeur. Ce n'est pas un dû ou une obligation. Et il est forcément un peu agacé de ne pas être titulaire, donc ce statut de capitaine n'est pas sa préoccupation première."



L'entraîneur croate de l'OM, Igor Tudor, estime pour le moment que Dimitri Payet n'est pas assez en forme pour démarrer un match, dans le dispositif particulier et les efforts intenses que demande le nouveau coach phocéen. Samedi, contre Nantes, au Vélodrome, le capitaine de l'OM pourrait donc encore être sur le banc.