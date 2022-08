Différences entre Tudor et Sampaoli : l'analyse de Der Zakarian

En conférence de presse, Michel Der Zakarian a analysé les différences de style de jeu entre Jorge Sampaoli et Igor Tudor.





Après une très belle prestation de son équipe hier soir, Michel Der Zakarian s'est exprimé sur les différences entre l'OM version Tudor et l'équipe de Jorge Sampaoli en conférence de presse : "Ce sont deux façons de jouer différentes. C'est plus rectiligne, ça va plus vite vers l'avant. Contre nous, ils ont cherché à accélérer le rythme, mais on a réussi à bien les contrôler. L'an dernier, ils avaient une bonne maîtrise collective, ils faisaient courir les adversaires et avaient une façon différente de jouer. Lorsque nous les avions affrontés, nous avions couru dans le vide."



L'ancien coach de Montpellier s'est dit satisfait du visage montré par son équipe : "Il a beaucoup de satisfaction d'avoir produit un bon match du début à la fin avec beaucoup d'intensité et de pressing haut. On ne les a pas regardés jouer, on les a bousculés. On a été bien meilleurs que la semaine dernière, et ce, dans tous les domaines. On aurait pu le gagner en deuxième mi-temps, mais ils auraient également pu marquer en première, sur l'action de Guendouzi. On a fait un gros match et ce qu'il fallait pour gêner cette équipe. Il faut féliciter les garçons pour cette performance."