Clauss : "La combinaison a été travaillée"

Passeur décisif sur le but de Nuno Tavares, Jonathan Clauss a expliqué que la combinaison qui avait permis à l'OM d'ouvrir le score avait été travaillée à l'entraînement.





Au micro de Prime Video, Jonathan Clauss est revenu sur la combinaison avec Nuno Tavares, à l'origine de l'ouverture du score à Brest : "C'est tout ce que le coach met en place. On l'a travaillé hier (samedi), on l'a fait une fois, deux fois. On savait exactement quels déplacements faire. Il fallait que je trouve Nuno au deuxième poteau dans la course, j'ai essayé de lui mettre le mieux possible et il termine bien. Donc oui, c'est travaillé. Maintenant, il y en aura d'autres j'espère."