Obraniak voit un Milik emprunté sur le terrain

Dans l'Équipe du Soir, Ludovic Obraniak a jugé la prestation de son ex-coéquipier Arek Milik. Le consultant le trouve en difficulté physiquement.





Peu servi, Arek Milik n'a jamais pu amener le danger sur la cage de Marco Bizot hier soir. Un nouveau match sans pour le buteur polonais, que l'on avait déjà très peu vu lors de la première journée contre Reims malgré un bon jeu sans ballon.



Il ne faut pas oublier que le n°9 s'est blessé début juin, mais il devra tout de même hausser son niveau de jeu au vu de la concurrence dans l'effectif. Dans l'Équipe du Soir, son ancien coéquipier en sélection, Ludovic Obraniak, voit un Milik emprunté et physiquement en difficulté : "J'avais déjà eu beaucoup de mal à le défendre le week-end dernier, même s'il avait fait des choses intéressantes, notamment dans ses déplacements. Contre Brest, il n'y avait rien, on n'a rien à se mettre sous la dent. Il n'y a pas un contrôle correct, pas une remise correcte. Sur la déviation d'Alexis Sanchez, un Milik en forme : il se l'amène et c'est but. Je le trouve physiquement pas bien."



Milik semble avoir la confiance d'Igor Tudor. Ce type de système avec des pistons et un attaquant de soutien devrait lui permettre d'avoir plus de ballons dans la surface que la saison dernière.