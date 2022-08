Cheyrou : "Il doit y avoir de la continuité"

Sur Prime Video, Benoit Cheyrou s'est exprimé sur l'équipe mise en place par Igor Tudor. Pour lui, le Croate doit aller au bout de ses idées.





Hier, l'OM n'a pas pu faire mieux qu'un match nul sur la pelouse du stade Francis Le Blé (1-1). Il n'en fallait pas plus pour que certains pointent déjà les choix d'Igor Tudor, et notamment le maintien sur le banc de Dimitri Payet.



Pour Benoit Cheyrou, une certaine continuité est nécessaire en ce début de saison et il était donc logique que le coach croate aligne la même équipe qui s'est imposée, avec la manière, contre Reims dimanche dernier : "Il doit y avoir de la continuité dans l'équipe de Tudor. On a vu cependant que pendant les matchs amicaux, il y avait un turn-over. On vient de rentrer dans le vif du sujet avec la reprise du championnat. Les Marseillais ont été très performants contre Reims. Je pense que Dimitri Payet aura son rôle à jouer cette saison. Je ne sais pas s'il aura moins de temps de jeu ou s'il devra rentrer en cours de match comme la semaine dernière et essayer de faire la différence à ce moment-là. Contre Reims, c'était un match plutôt facile, mais je pense que l'Olympique de Marseille aura besoin de Dimitri Payet dans les moments clefs."