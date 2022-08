Guendouzi : "On a besoin de joueurs comme Sanchez"

Mattéo Guendouzi a évoqué l'apport que constituait Alexis Sanchez pour l'OM. Le milieu de terrain s'attend à ce que le Chilien marque beaucoup de buts.





Appelé à commenter l'entrée en jeu d'Alexis Sanchez, Mattéo Guendouzi n'a pas tari d'éloges sur son coéquipier. L'international français s'attend à ce que l'ancien Intériste se montre décisif, ces prochains mois : "C'est un joueur qui va beaucoup nous aider, c'est sûr. On connaît tous sa classe, il arrive avec beaucoup d'expérience, il a gagné beaucoup de trophées. On a besoin de joueurs comme ça, qui vont nous aider, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. On lui souhaite de s'intégrer au plus vite, de marquer beaucoup de buts. Mais je suis sûr qu'il va en marquer beaucoup cette année", a-t-il lâché en zone mixte.



Alexis Sanchez a paru plutôt en jambes, dimanche soir, contre Brest (1-1).