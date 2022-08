Mercato : Ribalta donne des précisions sur quatre dossiers

Javier Ribalta s'est exprimé sur quatre dossiers du mercato, en marge du match Brest-OM (1-1). Le directeur du football affirme que rien ne bouge pour Bamba Dieng et Duje Caleta-Car. Kevin Strootman et Jordan Amavi pourraient eux bientôt partir.





Au micro d'Amazon Prime Vidéo, Javier Ribalta a commenté quelques dossiers du mercato phocéen. Le dirigeant a indiqué qu'aucun club ne s'était vraiment manifesté pour Bamba Dieng et Duje Caleta-Car : "Pour Dieng et Caleta-Car, nous avons des appels, des intérêts, mais aucune offre sérieuse n'est arrivée pour le moment", a-t-il expliqué. L'Espagnol a confirmé que le club souhaitait se séparer du Croate, dont le contrat ne court plus que sur un an. Deux autres éléments pourraient en revanche partir rapidement : "Pour Strootman et Amavi, nous avons des intérêts, ça pourrait se décanter dans les prochains jours."



Pour rappel, Pablo Longoria a indiqué il y a plusieurs jours que l'OM souhaitait faire la saison avec 22 joueurs.