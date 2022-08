Clauss : "On n'a pas réussi à mettre en place notre pressing"

Jonathan Clauss a livré ses impressions sur le match Brest-OM (1-1). Le défenseur pense qu'il faut se contenter du nul.





En zone mixte, Jonathan Clauss a commenté le résultat obtenu par l'OM à Brest. Le latéral droit pense que les joueurs ne sont pas parvenus à appliquer ce qui était programmé : "Un match un peu moins abouti que la semaine dernière ? Oui c'est ça, on est contents de ce point-là, on aurait pu ne pas le prendre, on aurait pu aussi sur certains moments enfoncer le clou, on ne l'a pas fait. On encaisse un beau but, après il y a des choses à travailler. On n'a pas réussi à mettre en place notre pressing collectif sur ce match-là et Brest a fait un bon match", a-t-il déclaré.



Le prochain match aura lieu au stade Orange Vélodrome. L'OM accueillera Nantes, samedi (21h00).