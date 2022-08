Der Zakarian : "On a félicité les joueurs"

Michel der Zakarian a commenté le nul obtenu par Brest contre l'OM (1-1). Le coach breton pense que son équipe aurait pu prendre les trois points.





Face à la presse, Michel der Zakarian a livré son analyse de la rencontre Brest-OM. L'ancien Montpelliérain considère que son équipe était en mesure de gagner : "On a félicité les joueurs parce qu'ils ont fait un très gros match. On aurait pu le gagner, on a deux grosses occasions. C'est comme ça, on n'a pas été efficaces. Dommage. On a été conquérants, on a été les chercher, on a joué très haut. L'an passé, on avait couru dans le vide, on voulait éviter ça", a déclaré le technicien.



L'OM a physiquement paru encore très en dessous de son adversaire. Il faudra a priori un peu de temps pour que la préparation fasse son effet.