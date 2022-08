Guendouzi : "On est encore loin de ce qu'on veut faire"

Mattéo Guendouzi a commenté le match nul obtenu par l'OM sur le terrain de Brest (1-1), dimanche soir. Le milieu de terrain voit des éléments positifs, bien que beaucoup de travail reste à faire.





En zone mixte, Mattéo Guendouzi a donné son sentiment d'après-match pour Brest-OM. Le milieu de terrain phocéen admet que l'équipe bretonne a mis son équipe en difficulté, mais considère qu'elle est sur la bonne voie : "Brest nous a mis en difficulté même si je trouve que la première mi-temps a été bonne dans l'ensemble, on a trouvé les décalages, on a mieux géré dans les trente derniers mètres. C'est un match nul équitable pour les deux équipes, on ne mérite pas de gagner. On a été moins bon dans le pressing, on a moins récupéré de ballons hauts sur les zones défensives. C'est le deuxième match de la saison. On est encore loin de ce qu'on veut faire. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, ça fait moins de deux mois qu'on travaille avec un nouvel entraîneur et de nouveaux joueurs. Ça prend du temps, mais il y a déjà beaucoup de choses positives", a confié le natif de Poissy.



Mattéo Guendouzi a touché 70 ballons et a réussi 5 dribbles, face à l'équipe de Michel der Zakarian. Le joueur a paru plus à l'aise que certains de ses partenaires, dans l'entrejeu.