Mercato : Favre s'exprime franchement sur Dieng

Lucien Favre a confirmé son intérêt pour Bamba Dieng. L'OGC Nice pourrait tenter d'obtenir la signature de l'attaquant de l'OM, dans les prochains jours.





En conférence de presse, Lucien Favre s'est exprimé sur les pistes d'Edinson Cavani et de Bamba Dieng : "Ce sont des joueurs que je trouve intéressants, mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, a confié le technicien. Ce n'est pas moi qui travaille ces dossiers. C'est très difficile de faire des transferts. Des personnes travaillent d'arrache-pied pour faire des joueurs, mais ce n'est pas facile." Le technicien apprécie les qualités du joueur de l'OM : "Dieng est un joueur qui prend l'espace, il va vite, a commenté le Suisse. Je sais que, comme tous les jeunes qu'on a pris et qu'on prendra peut-être, il y a du travail, un gros travail. Mais on verra. Il faut trouver des solutions."



Pour rappel, nous avons détaillé hier la situation de Bamba Dieng, à l'OM. Selon nos informations, le joueur n'a pour l'instant pas fait ce qu'il fallait à l'entraînement pour convaincre Igor Tudor de l'aligner.