Tudor : "On doit continuer à travailler"

Igor Tudor a livré son analyse de la rencontre Brest-OM. Le technicien phocéen pense que le match nul obtenu par les Bretons est mérité.





En conférence de presse, Igor Tudor a donné son sentiment d'après-match. Le coach de l'OM pense que son équipe a encore besoin de travailler : "C'était un match difficile contre une très bonne équipe. On s'est créé quatre ou cinq situations dangereuses en première période, surtout sur notre côté gauche. Le problème, c'est que nous avons pensé que le match était fini. Et en Ligue 1, qui est un bon Championnat, tous les matches sont difficiles, surtout à l'extérieur. Le résultat est réaliste. On prend un point et on doit continuer à travailler", a déclaré le Croate face aux médias. L'entraineur ne pense pas que ce soit un souci physique : "Non, je ne pense pas. C'est vrai que nous avions l'air moins frais en seconde période. Mais on joue samedi prochain (face à Nantes, à 21 heures) et nous allons prendre le temps de nous reposer et de bien nous préparer."



Igor Tudor dispose désormais d'un effectif qui n'est pas loin d'être au complet. Le technicien va devoir trouver les solutions pour optimiser son rendement sur le terrain.