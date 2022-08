Rongier confirme que l'OM n'est pas encore prêt physiquement

Valentin Rongier a tenté d'expliquer les difficultés éprouvées par l'OM, sur la pelouse de Brest (1-1). Le milieu de terrain pense que la préparation physique n'a pas encore totalement produit son effet.





Au micro de Prime Vidéo, Valentin Rongier a donné son sentiment sur le nul obtenu par l'OM à Brest. Le joueur pense que le physique a un peu coincé : "On n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. On avait un plan de jeu prévu et on ne l'a pas mis en place, déjà parce que Brest a réalisé une bonne performance. Et j'ai senti un manque de fraîcheur physique. On n'a pas réussi à faire les sprints qu'on fait d'habitude, à mettre l'intensité qu'on veut mettre. Je pense que le match nul est mérité."



Les Phocéens ont réalisé une préparation très lourde et visent certainement un pic physique pour la Ligue des Champions. Ils seront prêts un peu plus tard que les autres.