Magnetti : "Le danger peut venir de partout à l'OM"

Dans les colonnes de La Provence, le milieu brestois Hugo Magnetti s'est dit impressionné par le jeu produit par l'OM face à Reims.





À quelques heures d'affronter l'OM en clôture de la 2ème journée de Ligue 1, le milieu de terrain brestois Hugo Magnetti s'est confié à nos confrères de La Provence. Le natif de Marseille a été impressionné par la prestation des Olympiens contre Reims : "On a pu voir contre Reims que les Marseillais étaient prêts, alors qu'après les matchs amicaux, on aurait pu penser qu'ils allaient avoir un petit temps de retard. La philosophie d'Igor Tudor est intéressante, elle semble difficile à contrer."



Pour lui, la principale menace viendra des ailes et du duo Tavares-Clauss : "C'est sûr que quand on voit le match de l'OM contre Reims, on se dit que l'un des points forts de cette équipe, c'est clairement le jeu sur les ailes. C'est vraiment fort ! Nous allons devoir être très vigilants. Il va falloir faire très attention et bien se préparer à ça. Pour autant, il ne faut pas se concentrer que sur cet aspect-là. Au milieu et devant, cela reste très costaud. Le danger peut venir de partout"



La rencontre sera à suivre sur les antennes de Prime Video à partir de 20h45.