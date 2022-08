Mercato : L'OM prêt à prolonger Caleta-Car d'un an ?

Selon RMC, l'OM serait prêt à prolonger d'un an le contrat de Duje Caleta-Car s'il n'est pas vendu cet été.





Pablo Longoria l'a martelé à plusieurs reprises : il ne veut pas revivre d'épisode à la "Boubacar Kamara". Le président de l'OM ne souhaite plus voir des joueurs quitter l'OM librement et cela pourrait également concerner Duje Caleta-Car.



Le Croate, placé sur la liste des transferts cet été, a du mal à trouver preneur alors que son contrat arrive à échéance l'été prochain. Pour cette raison, RMC explique que si aucune offre satisfaisante n'arrive cet été, l'OM proposera une prolongation de contrat d'un an à son défenseur central. Le média ajoute que si Caleta-Car refuse cette proposition, le club "se montrera alors intransigeant avec lui et n'hésitera pas à le laisser sur la touche."