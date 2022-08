Crochet : "Sanchez, c'est un talent incroyable"

Johann Crochet, spécialiste du football italien pour RMC, a détaillé les qualités d'Alexis Sanchez.





Les premiers pas d'Alexis Sanchez sous la tunique marseillaise seront scrutés à la loupe par les supporters et les observateurs. Igor Tudor a confirmé sa présence dans le groupe qui va affronter Brest ce soir (20h45).



En attendant, le spécialiste du football italien pour RMC, Johann Crochet, a détaillé le profil du Chilien dans l'émission Rothen s'enflamme : "C'est un talent assez incroyable parce que c'est un joueur qui a une excellente vision de jeu. Il se déplace très bien et comprend très bien le jeu. Il sait toujours bien se positionner par rapport au ballon pour solliciter des lignes de passe, des une-deux, des combinaisons petit côté ou encore se réaxer et aller sur le côté. C'est un joueur qui est vraiment très, très intelligent. C'est la chose la plus marquante. En fait, la seule incertitude qui peut exister avec Alexis Sanchez, c'est dans sa capacité à répondre aux exigences du jeu que souhaite mettre en place Igor Tudor. On verra s'il va réussir à le mettre en place à plein régime, ce qui nécessite beaucoup d'efforts physiques. Alexis Sanchez était dans un rôle de joker à l'Inter Milan pendant ces trois saisons."