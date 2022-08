Kamara : "Ça change de la Ligue 1"

Au micro de Canal+, Boubacar Kamara est revenu sur son adaptation à la Premier League.





Hier, Boubacar Kamara a glané ses premiers points avec Aston Villa en s'imposant face à Everton (2-1) lors de la 2ème journée de Premier League.



Après la rencontre, il est revenu, pour Canal+, sur son adaptation au championnat anglais : "Je m'adapte, c'est mon deuxième match. Il faut que je prenne le rythme, car ça change de la Ligue 1. Je m'adapte, je travaille dur la semaine pour arriver au match et être prêt. Il y a des Français qui m'aident beaucoup, que ce soit Lucas Digne ou Morgan Sanson et les autres joueurs de l'équipe sont cools. L'adaptation s'est faite rapidement et très simplement"