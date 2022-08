Balbir : "L'OM a un entraîneur bizarre"

Denis Balbir est revenu sur les bons débuts de l'OM en Ligue 1. Le journaliste garde tout de même des doutes sur le management d'Igor Tudor.





Denis Balbir a livré son analyse de la rencontre inaugurale contre le Stade de Reims : "Ce que je retiens surtout de ce match, c'est que les nouvelles recrues ont brillé. Nuno Tavares et Jonathan Clauss ont été merveilleux dans les couloirs. Ils ont pris confiance et se sont mis les supporters dans la poche. Idem pour Luis Suarez qui s'est offert un doublé pour sa première entrée en jeu alors que beaucoup doutaient de ce choix de faire signer le Colombien. Tous les signaux sont au vert. Maintenant il faut confirmer. Pas seulement en Ligue 1, mais aussi lors de l'entrée en lice en Ligue des Champions. La bonne nouvelle c'est qu'avec Alexis Sanchez qui arrive, l'OM va disposer d'une nouvelle arme pour ne pas être ridicule dans la compétition."



Malgré tout, l'ancien journaliste de M6 a des doutes sur le choix Tudor : "Comme beaucoup de supporters et certains joueurs, le choix Tudor m'interpelle. Je n'ai pas compris le choix de mettre Dimitri Payet sur le banc pour faire un avertissement. Parce qu'il s'était accroché avec son coach cette semaine, Mattéo Guendouzi a failli subir le même sort et ça aurait été bien dommage alors que l'ancien Gunner a encore été extraordinaire dimanche. Comme depuis son arrivée d'ailleurs. Marseille a un entraîneur bizarre, qui va au conflit, demande énormément d'efforts, même si, à mon sens, c'est normal. À voir sur la durée. Tudor s'est évité un premier match à haut risque en gagnant contre Reims."