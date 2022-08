L'Équipe réagit à la polémique Schneider

Vendredi soir, Giovanni Castaldi, présentateur de l'Équipe du Soir, a été chargé de lire le communiqué de la chaîne à l'antenne.





Ceux qui attendaient des excuses vont être déçus. Après que Grégory Schneider, journaliste à Libération, ait déversé sa haine sur l'OM et sur sa victoire en Ligue des Champions jeudi soir, il semblait logique que l'Équipe condamne, a minima, ses propos et s'excuse auprès du club.



Mais le média s'est contenté d'un simple communiqué, lu à l'antenne par Giovanni Castaldi, en demandant à ses journalistes de "restez vigilants" : "L'un de nos débats a suscité une vive émotion et nous tenons à rappeler que l'ADN de L'Équipe du Soir est de débattre dans le respect de chacun, favorisant ainsi le pluralisme et le débat démocratique autour d'un sport. Ainsi, il nous a été rappelé hier que nous devons toujours rester vigilants et poursuivre notre métier de journaliste avec passion."