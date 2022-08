Les premiers mots de De La Fuente à l'Olympiakos

Après avoir passé sa visite médicale en Grèce, Konrad De La Fuente a livré ses premiers mots pour le média du club.





Arrivé à l'Olympiakos dans le cadre d'un prêt, Konrad De La Fuente a fait part de son enthousiasme de rejoindre le club aux 47 titres de champion : "Je suis très heureux d'être ici et très excité de débuter sous ses nouvelles couleurs. Je suis impatient de pouvoir jouer mon premier match ici. Je connaissais déjà l'Olympiakos et je savais également qu'il y avait de super fans ici. Ils font sentir aux joueurs qu'ils veulent qu'ils viennent ici. J'espère que l'on va faire quelque chose de bien cette saison et rapporter des trophées pour rendre tout le monde heureux."