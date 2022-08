Veretout : "Les Bleus ? Si ça doit venir, ça viendra"

En conférence de presse, Jordan Veretout s'est exprimé sur son positionnement dans le onze d'Igor Tudor. Il a également confirmé ne pas avoir abandonné l'idée de retrouver l'équipe de France.





Face aux médias, Jordan Veretout a évoqué son positionnement, dans le onze d'Igor Tudor. Le milieu de terrain pense que le Croate saura comment l'utiliser : "Je suis quelqu'un de polyvalent. Le coach me connaît sur mon poste, il sait que je peux jouer plus haut. C'est à moi de m'adapter à l'équipe et donner le maximum", a-t-il déclaré. L'ancien Romain espère que Didier Deschamps sera attentif à ses prestations : "La Coupe du monde ? C'est dans un coin de ma tête. Ca passera par de bonnes prestations en club, je dois me concentrer sur Marseille. Et ensuite, si ça doit venir, ça viendra."



Jordan Veretout était un joueur important de l'AS Rome, malgré sa brouille avec les dirigeants, la saison passée. Le natif d'Ancenis a totalisé 131 apparitions, pour 22 buts et 16 passes décisives sous la tunique de la Louve.