Sanchez encensé par Tudor et Veretout

En conférence de presse, Jordan Veretout et Igor Tudor n'ont pas tari d'éloges sur Alexis Sanchez.





Accueilli par toute la ferveur marseillaise mardi soir, Alexis Sanchez pourrait disputer ces premières minutes dimanche à Brest (20h45). Invité à réagir sur son arrivée en conférence de presse, Jordan Veretout connaît le talent du Chilien, qu'il a affronté à plusieurs reprises en Serie A : "Alexis est un top joueur. Son accueil a été formidable à Marseille, c'est un grand joueur qui nous apportera son expérience sur le terrain. Petit par la taille, mais très grand sur le terrain. Il a une grosse expérience et c'est un joueur rapide qui attaque la profondeur. Les supporters ne peuvent qu'aimer un joueur comme lui. L'année dernière on se fait sortir en coupe à cause de lui. J'espère qu'il apportera son expérience à cet effectif."



Même son de cloche chez Igor Tudor, qui compare la nouvelle recrue olympienne à Cristiano Ronaldo en termes d'éthique de travail : "Il fera partie de l'effectif, mais on verra comment l'utiliser et à quel poste. Alexis, je ne l'ai entraîné que deux fois, mais il y a des choses en commun avec Ronaldo. Au-delà du côté travail acharné, ce que j'ai vu d'Alexis m'a beaucoup plu, j'espère que cela sera confirmé. Il travaille dur, a envie de bien faire, j'espère qu'il pourra devenir une référence pour l'équipe."



Le coach croate a également donné quelques précisions sur son positionnement : "Il peut jouer tous les postes offensifs, à droite, au centre, ou à gauche. Quand on a un joueur comme ça, qu'il soit 10m plus à droite, 10m plus à gauche, ça ne change pas grand-chose. Cela a toujours été quelqu'un qui s'est entrainé quand il ne jouait pas. La saison dernière il m'a beaucoup plu. Là, il n'a pas joué la préparation donc ça ne sera pas immédiat. Ça prendra un mois pour qu'il soit prêt."