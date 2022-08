Tudor : "Les recrues ont augmenté le niveau"

Devant les médias, Igor Tudor a fait un point sur le mercato et s'est montré satisfait de l'apport des recrues lors du premier match.





En conférence de presse, Igor Tudor est revenu sur la victoire inaugurale face à Reims au Vélodrome. Le coach croate a salué le rendement des recrues : "Cette victoire et ce match nous ont donné confiance et crédibilité. Il faut voir les entrainements, voir le travail qui se fait. Le match ne devrait être que la conséquence du travail. Les recrues ont augmenté le niveau et je m'attends à de bonnes choses ce week-end."



L'ancien de la Juve a également évoqué le cas Payet, remplaçant lors de la première journée : "Payet, c'était mon choix, mais la saison est longue. Il a fait une bonne semaine d'entraînement, il est capitaine et il sera important pour nous cette saison."



Le natif de Split s'est ensuite exprimé sur le mercato, confirmant le départ de Pol Lirola. L'OM est en quête d'un nouveau latéral droit, mais n'envisage pas de se séparer d'Arek Milik : "Pour les couloirs il faut un nouveau joueur, Lirola est parti et trois latéraux, ce n'est pas suffisant. Il y a une symbiose avec la direction concernant le mercato. Il reste encore quelques détails à régler, mais on y est presque."