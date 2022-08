Veretout : "Un public formidable"

En conférence de presse, Jordan Veretout s'est exprimé sur ses objectifs avec l'OM. Il est également revenu sur sa grande première au Stade Vélodrome face à Reims.





Présent en conférence de presse avant le déplacement à Brest dimanche, Jordan Veretout s'est exprimé sur ses débuts au club et sur ses objectifs avec l'OM : "La première semaine s'est très bien passée, j'ai pu me mettre dedans avant le premier match pendant 3 jours et on a commencé par une victoire. Je connais beaucoup de gars de l'équipe, ils m'ont bien accueilli. Le jeu de l'équipe ne peut que matcher avec les joueurs, j'en suis convaincu. Elle est solidaire et ne lâchera rien. Pour ma part, je peux jouer à tous les postes au milieu. Le projet OM, c'est de gagner les matches, mouiller le maillot. On est là pour jouer toutes les compétitions à fond, donner le maximum et confirmer cette deuxième place. Il faudra montrer une belle image dans toutes les compétitions et aussi en Ligue des Champions. Ce n'est que le début de saison. On verra où on sera plus tard."



L'international français est ensuite revenu sur ses premiers pas au Vélodrome dimanche dernier face à Reims : "La sensation est exceptionnelle, c'est un public formidable et ça t'encourage sur le terrain. C'est pour ça que je suis là. Voir le public comme il a été contre Reims c'est extraordinaire. L'OM c'est un niveau au-dessus de la Roma, donc revivre la sensation de gagner un titre, mais à Marseille, ça devrait être très fort."