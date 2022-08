Mercato : Issa Kaboré pour remplacer Pol Lirola ?

L'OM négocierait le prêt d'Issa Kaboré. Les discussions avec Manchester City seraient avancées et pourraient vite aboutir.





Sur Twitter, le journaliste Fabrizio Romano a confirmé une information sortie par La Provence, concernant l'intérêt manifesté par l'OM pour Issa Kaboré. Selon lui des discussions sont en cours avec Manchester City pour un prêt. Elles progresseraient et pourraient donc aboutir rapidement. L'international burkinabé (27 sélections, 2 buts) pourrait devenir la doublure de Jonathan Clauss, arrivé il y a quelques semaines.



Issa Kaboré évolue chez les Citizens depuis 2020. Le joueur n'a jamais fait d'apparition en Premier League et a été successivement prêté à Mechelen et à Troyes, ces deux dernières saisons. Il a réalisé de belles prestations avec l'ESTAC et a notamment été lié à Nice et à Nottingham Forest, cet été. L'OM avait déjà pensé à lui en novembre 2020.