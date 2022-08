Strootman menacé par des supporters

Sur les réseaux sociaux, Kevin Strootman a oublié le contenu de messages qu'il a reçu de la part de supporters de l'OM. Ses captures d'écran révèlent des menaces monstrueuses et absolument inadmissibles.





Kevin Strootman a publié certains des messages qu'il a reçus, ces derniers jours. Le Néerlandais n'est pas seulement victime d'insultes, mais aussi de menaces absolument inadmissibles et passibles de poursuites judiciaires. Pour rappel, le joueur s'entraîne actuellement à l'écart du groupe d'Igor Tudor. L'OM souhaite lui trouver une porte de sortie afin d'économiser (au moins) une partie de son salaire (500 000 euros par mois). Son contrat prendra de toute façon fin en juin 2023.



Personne ne mérite un tel traitement. Et d'autant plus que le joueur (qui s'est toujours montré exemplaire) n'est pas responsable de l'argent misé sur lui par les anciens dirigeants.