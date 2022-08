Rolando : "J'adore Marseille, j'adore l'OM et j'adore les Marseillais"

Lors d'un entretien, Rolando s'est exprimé sur son passage à l'OM. Le Portugais a commenté la pression spécifique au contexte et confié son attachement pour Marseille.





Interrogé par So Foot, Rolando a commenté son expérience à l'OM. Le défenseur axial a d'abord évoqué la pression liée au contexte : "Les supporters marseillais, et la ville dans sa globalité, vivent à travers le club avec beaucoup de passion. Quand tout va bien, c'est quelque chose qui te pousse à faire mieux et à aller chercher de grands résultats. Quand les choses se passent moins bien, c'est le contraire et ça peut devenir très difficile à gérer. Cela peut entraîner des frictions au sein du club, mais cette passion fait partie de Marseille, de son identité. Pour la direction, cette pression peut influencer certains choix quand ça va moins bien. Comme je dis souvent, l'entraîneur n'est qu'une personne, l'équipe ce sont vingt-cinq joueurs. Il est plus facile de remplacer un entraîneur qu'une équipe entière quand ça ne va pas. Ça explique certains choix de la direction ces dernières années", a-t-il estimé.





"J'aime leur romantisme du football"

L'ancien joueur olympien n'en a pas moins gardé un excellent souvenir : "L'image que j'en garde ? J'en garde le meilleur. Il n'y a pas longtemps, j'y suis retourné en vacances. J'aime passer du temps dans ces calanques qui sont vraiment spectaculaires ou sur le Vieux-Port. J'ai beaucoup d'amis à Marseille. C'est une ville spéciale. En tant que joueur, j'y ai eu des moments difficiles, mais j'aime leur romantisme du football. La ville est merveilleuse. J'adore Marseille, j'adore l'OM et j'adore les Marseillais", a-t-il notamment ajouté.



Âgé de 36 ans, Rolando n'a plus de club depuis le 1er juillet. Le natif de São Vicente a passé quatre ans à l'OM, pour un total de 123 rencontres, toutes compétitions confondues. Il a aussi marqué 7 buts, dont le fameux contre Salzbourg, lors des demi-finales de la Ligue Europa.