Les images du premier entraînement de Sanchez

Alexis Sanchez a participé à son premier entraînement avec les joueurs de l'OM. Le Chilien s'est montré très sérieux.





L'OM a publié les images du premier entraînement d'Alexis Sanchez. Le Chilien a pu échanger ses premières passes avec ses coéquipiers sur les pelouses de la Commanderie. Igor Tudor a donc pu jauger sa forme physique, de façon à l'intégrer ou non dans son effectif pour la rencontre programmée face à Brest, dimanche (20h45).



Alexis Sanchez a pris part à 38 matchs la saison passée (pour 9 buts et 5 passes décisives), mais souvent comme remplaçant. On peut supposer que son inclusion dans l'équipe se fera progressivement.