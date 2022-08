Quand Di Meco renvoyait les détracteurs de l'OM dans les cordes

Eric Di Meco a déjà réagi aux propos des détracteurs du club olympien, dans l'émission le Moscato Show. L'ancien défenseur de l'OM est excédé par le fait que certains journalistes rabaissent systématiquement le club olympien.





Sur les ondes de RMC, Eric Di Meco avait manifesté sa colère, face aux détracteurs de l'OM. Il est bon de rappeler ses paroles, après les propos tenus par Grégory Schneider sur la chaîne L'Equipe. Le consultant n'en peut plus des journalistes qui font le procès de l'OM sur des rumeurs, avec trente ans de retard : "Il va falloir un jour que vous arrêtiez avec ça. Parce que quand tu n'es pas capable de passer les quarts de finale de Ligue des Champions avec 500 millions d'euros de budget, tu ne fais pas de raisonnement sur les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions. Parce que le problème de gagner la Ligue des Champions, que ce soit dans les années 50 quand le Real Madrid l'a gagné 6 000 fois qu'on compte toujours aujourd'hui. Celle qu'on a gagné vous ne la comptez pas. Parce que vous avez décrété que je ne sais pas quoi. Mais vous ne respectez même pas le sport que vous supportez. Vous n'êtes pas capable de passer les quarts de finale et vous faites les ronflants sur ceux qui l'ont gagnée. Essayez d'aller en demi-finale une fois avec votre équipe, et après vous pourrez parler. Vous pouvez faire des raisonnements sur les mecs qui l'ont gagnée. Je vous signale qu'à l'époque, on est trois ans de suite équipe numéro un européenne. Et ça ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit. Donc occupe-toi de ton équipe, essaie d'aller en demi-finale et arrête de faire des raisonnements comme ça. C'est trop facile. Fais des raisonnements sur ton équipe", a-t-il lancé à l'auditoire.



En dépit des rumeurs, ces journalistes ne consacrent aucun papier aux titres remportés par les autres clubs. Il y a aurait certainement pourtant de quoi dire sur les méthodes du Real Madrid, du Barça, de la Juventus, du Milan AC, ou même en France de Lyon, de Bordeaux ou du PSG...