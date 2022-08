LdC, droits TV : l'OM va toucher plus grâce à Monaco

L'élimination de l'AS Monaco constitue une déception pour le football français. Pour autant, elle devrait permettre au PSG et à l'OM de percevoir davantage de droits TV, durant la phase de poules.





Dans son édition du jour, L'Équipe rappelle l'impact qu'aura l'élimination de l'AS Monaco lors des préliminaires de la Ligue des Champions sur les revenus du PSG et de l'OM. Une partie des droits TV de la compétition est liée au "market pool", qui prévoit un montant réparti entre les clubs de chaque pays. Selon les informations du quotidien, il serait de 70 millions d'euros pour la France. Et l'ASM était censée percevoir 20 % de la moitié du montant (35 millions), contre 35 % pour l'OM et 45 % pour le PSG. L'élimination du club de la principauté implique que les distributions soient maintenant les suivantes : 55 % pour le PSG (le champion) et 45 % pour l'OM. Le budget olympien devrait donc pouvoir s'appuyer sur 3 à 4 millions d'euros supplémentaires.



Le journaliste Sacha Nokovitch rappelle par ailleurs que l'OM va toucher 15,64 millions d'euros pour la participation pour la Ligue des Champions, ainsi que des revenus liés à ses résultats. Enfin, l'UEFA délivre une somme rattachée au coefficient des clubs. Malgré sa finale de C3 de 2018 et les bonnes performances de la saison passée, le club phocéen doit rattraper son retard et ne devrait pas beaucoup percevoir.