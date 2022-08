Propos de Schneider, la réaction de Muselier

Renaud Muselier a aussi réagi aux propos tenus par Grégory Schneider, jeudi. Le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a dénoncé de la haine et de la calomnie.





La sortie de Grégory Schneider, sur la chaîne L'Équipe, n'a pas fini de faire parler. Après Jacques Cardoze, Renaud Muselier a répondu au journaliste, dont la violence des paroles a choqué. "Dans cette vidéo, les propos tenus par Grégory Schneider sont insultants et indignes. Tout ça suinte le mépris, la haine et l'instinct de calomnie à l'encontre du plus grand club de France et de son histoire. Ne vous en déplaise... à jamais les premiers", a-t-il écrit.



Des supporters ont entamé un mouvement visant à boycotter le média, que certains suspectent de vouloir déstabiliser l'OM.