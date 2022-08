Schneider disjoncte, l'OM sort la sulfateuse

Lors d'un débat organisé par L'Équipe du Soir, Grégory Schneider a confié tout le mal qu'il pensait de l'OM et de sa victoire en Ligue des Champions. L'OM lui a répondu par le biais de Jacques Cardoze.





Grégory Schneider s'est lâché, ce soir, sur la chaîne de L'Équipe. Le journaliste a lâché son fiel, résumant tout ce qu'il pensait de la victoire de l'OM en C1 et de l'ensemble de la période Bernard Tapie. Des propos inacceptables qui ont beaucoup fait réagir les supporters phocéens. Le club marseillais lui a répondu par le biais de Jacques Cardoze, sur Twitter : "Cher, Grégory Schneider, vos propos tenus ce soir sur la chaîne L'Équipe sont insultants pour l'OM. Lorsqu'un journaliste n'a pas de preuve, il avance l'argument de l'intime conviction et laisse la haine et la jalousie se propager... Votre venin est tellement visible. Par ailleurs, je ne vois pas bien ce que ce débat apporte dans le contexte actuel de notre club ? si ce n'est de vouloir une nouvelle fois nous nuire (ou créer du buzz). L'OM plus grand club de France. Désolé", a écrit le directeur de la communication olympien.



La haine qui transpirait résume très bien la façon dont certains journalistes ont décidé de traiter l'OM. Ceux-là mêmes qui accusent après de paranoïa. A noter que Renaud Muselier a également dénoncé ses propos.