Mercato : De La Fuente en route vers l'Olympiakos

D'après les informations de la presse turque, confirmées par RMC, Konrad De La Fuente va être prêté à l'Olympiakos.





Alors que Konrad De La Fuente n'entre pas dans les plans d'Igor Tudor, le club cherche à lui trouver une porte de sortie depuis quelques semaines. Et selon les informations de la presse turque, confirmées dans la foulée par RMC, l'ailier américain est en passe de quitter la cité phocéenne.



En effet, l'ancien Barcelonais va rejoindre l'Olympiakos sous la forme d'un prêt. Une option d'achat devrait très probablement être intégrée dans ce deal, mais pour l'instant, il n'y a pas plus de précision à ce sujet.



L'an dernier, le joueur de 21 ans a disputé 23 matchs avec l'OM, pour 1 but et 2 passes décisives.