Veretout : "Tudor produit un beau football"

Arrivé en provenance de l'AS Rome, Jordan Veretout a une idée bien précise des principes de jeu d'Igor Tudor puisqu'il a affronté l'Hellas Verone, ancienne équipe du coach croate, l'an dernier en Serie A.



Lors de son interview pour le média du club, l'international français s'est exprimé sur les méthodes du technicien croate : "J'ai joué contre lui l'année dernière, lorsqu'il entraînait le Hellas Vérone. C'est un coach qui est très exigeant, qui produit du beau football, avec beaucoup de projections vers l'avant. Les supporters seront contents. C'est une méthode un peu à l'italienne, où on accentue beaucoup sur le travail. J'espère qu'on va faire de belles choses cette année."



Il a ensuite détaillé son profil et a affiché ses objectifs pour la saison à venir : "Je suis quelqu'un qui donne tout sur le terrain, je suis à 100% chaque match. Dans la difficulté, je ne lâche rien. Je suis là pour aider l'aider et pour apporter mon expérience, notamment ce que j'ai connu à l'étranger. Je suis ici pour gagner des titres et vivre de belles émotions avec les supporters."