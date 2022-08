Mercato : l'OM toujours dans le coup pour Deulofeu ?

La presse espagnole affirme que l'OM piste toujours l‘attaquant Gerard Deulofeu. Une information à prendre avec des pincettes.





D'après As, l'OM figure toujours dans la liste des courtisans de Gerard Deulofeu. Le quotidien espagnol range le club phocéen aux côtés de Villarreal, de Naples, de l'Atalanta et du Torino. Chacun d'eux aurait fait savoir son intérêt à l'Udinese, en vue d'un possible transfert. Mais le club italien a fixé un tarif élevé (entre 12 et 15 millions d'euros d'après le journaliste italien Matteo Moretto) qui semble pour l'instant refroidir tout le monde. Il parait peu probable que l'OM soit en mesure d'aligner autant, cette fin de mercato, à moins d'enregistrer un gros départ.



Gerard Deulofeu a marqué les esprits en inscrivant 13 buts et délivrant 5 passes décisives en 34 rencontres de Serie A, la saison passée. Son contrat court jusqu'en juin 2024.