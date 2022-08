Les mots choisis par Longoria pour présenter Sanchez

En conférence de presse, Pablo Longoria a paru ému par le fait d'être parvenu à attirer un joueur comme Alexis Sanchez. Le président de l'OM a, comme toujours lors des présentations, soigneusement choisi ses mots.





Face aux médias, Pablo Longoria a souligné le gros parcours d'Alexis Sanchez. S'il évolue à son niveau, le Chilien devrait apporter beaucoup de choses à l'équipe olympienne : "Bienvenue Alexis ! Merci d'avoir tenu ta parole, merci de croire en notre projet. On peut dire beaucoup de choses sur Alexis, comme le nombre de trophées qu'il a gagnés (19). On a toujours dit qu'un projet, c'est des joueurs à développer, des joueurs fonctionnels à différentes positions, mais quand on a la possibilité de recruter un joueur avec une telle expérience internationale (70 rencontres européennes, 140 sélections et 19 trophées), c'est quelque chose que l'on voulait faire. Il incarne tout ce dont on a besoin. Un joueur qui peut jouer à plusieurs postes et qui peut élever le niveau et changer la dimension de l'effectif pour être plus compétitif. Nous sommes très contents de l'avoir ici", a déclaré l'Espagnol aux journalistes présents.



Alexis Sanchez a démarré sa carrière en 2005, à Cobreloa. Il a rejoint rapidement l'Udinese, avant d'être prêté à Colo Colo puis à River Plate. L'attaquant a ensuite défendu les couleurs de Barcelone, Arsenal, Manchester United et l'Inter Milan.