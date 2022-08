Mercato : Dieng en passe de rejoindre la Premier League ?

Bamba Dieng pourrait quitter l'OM pour l'Angleterre, dans les prochains jours. Au moins deux clubs seraient disposés à faire une offre pour le recruter.





Selon les renseignements recueillis par Fabrizio Romano, Bamba Dieng va bientôt quitter l'OM. L'attaquant serait ciblé par au moins deux clubs anglais, qui pourraient mettre les 15 millions d'euros attendus par le club pour le laisser partir. D'après le journaliste italien, des discussions sont prévues pour les prochains jours.



Bamba Dieng ne figure pas dans les petits papiers d'Igor Tudor et son agent a fait une sortie regrettant ses choix, il y a quelques jours, dans les colonnes de La Provence. Son contrat porte jusqu'en juin 2024.





Bamba Dieng will leave Olympique Marseille soon. Price tag will be around €15m, more than two Premier League clubs are keen on signing him as talent for present and future. 🔵⭐️ #OM



Talks will continue in the next days to find a solution.